Il consigliere comunale Di Cintio entra in Forza Italia Sorte | Al lavoro per un sindaco azzurro nel 2029

Un nuovo consigliere comunale si aggiunge a Forza Italia nella città di Bergamo. Si tratta di Cesare Di Cintio, che ha deciso di aderire al partito dopo aver lasciato la Lista Pezzotta nel febbraio 2025 e aver fatto parte del gruppo misto. La sua entrata porta a un rafforzamento della presenza del partito all’interno del Consiglio comunale. Il consigliere del partito ha dichiarato di lavorare per la candidatura di un sindaco azzurro nel 2029.

Bergamo. Si allarga la presenza di Forza Italia in Consiglio comunale. Il nuovo ingresso tra le fila del partito si chiama Cesare Di Cintio, consigliere che, dopo l’uscita dalla Lista Pezzotta nel febbraio 2025, era parte del gruppo misto. “Un’entrata importante che ci consente di raddoppiare la nostra presenza a Palafrizzoni”, dichiara Alessandro Sorte, deputato di FI e segretario regionale della Lombardia. “Con l’arrivo di Di Cintio – prosegue Sorte – il nostro gruppo si rafforza significativamente. A lui affideremo anche la delega allo Sport, ambito di cui si occuperà a livello regionale. Forza Italia vuole tornare protagonista anche nella città capoluogo di Bergamo e lavorerà fin da ora per vincere le elezioni comunali del 2029 ed avere un sindaco azzurro”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it “False residenze per inquinare elezioni”: ai domiciliari sindaco e consigliere comunale di Forza d’Agrò, nel MessineseFalse attestazioni di residenza per inquinare le elezioni dell’8 e del 9 giugno 2024, per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco del comune... Colleferro. Il Consigliere comunale d’opposizione (Fi) Fabio Patrizi risponde al Sindaco Sanna a proposito dell’Ospedale “L.P. Delfino”…Cronache Cittadine COLLEFERRO – Con riguardo al comunicato inviatoci dal Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, relativo all’inaugurazione dei nuovi... Temi più discussi: Forza Italia, 41 nuovi amministratori in provincia di Salerno: Partito attrattivo per area moderata; Consiglio comunale. Il programma dei lavori; Consiglio comunale di Catania, Pellegrino e Miraglia lasciano Forza Italia; Il consigliere comunale Di Cintio entra in Forza Italia. Sorte: Al lavoro per un sindaco azzurro nel 2029. Il consigliere comunale Di Cintio entra in Forza Italia. Sorte: Al lavoro per un sindaco azzurro nel 2029Già esponente della Lista Pezzotta, l'avvocato Cesare di Cintio è il nuovo ingresso in Forza Italia a Bergamo. bergamonews.it Palma di Montechiaro, il consigliere comunale Alessandra Falsone aderisce a Forza ItaliaSi rafforza il gruppo politico di Forza Italia a Palma di Montechiaro. Ha aderito l’avvocato Alessandra Falsone, consigliere comunale, che afferma: Dopo un'attenta analisi, ritengo che Forza Italia s ... scrivolibero.it 50news Versilia. . Viareggio: Sicurezza Forza Italia punta sugli eventi - facebook.com facebook In Forza Italia è sceso in campo direttamente Gianni Letta a fare da mediatore tra la famiglia Berlusconi e il leader Antonio Tajani. Si cerca un nome per sostituire Paolo Barelli che vada bene a entrambe le parti. x.com