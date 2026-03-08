Monreale sgominata banda per il furto ai danni dell’Auser | refurtiva restituita all’associazione

I Carabinieri di Monreale hanno sgominato una banda responsabile di un furto ai danni dell’Auser avvenuto lo scorso febbraio. Dopo le indagini, sono stati identificati e fermati alcuni sospetti, e la refurtiva è stata restituita all’associazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla conclusione dell’operazione, che ha permesso di recuperare quanto sottratto e di assicurare i responsabili alla giustizia.

Non si è fatta attendere la risposta dell'Arma dei Carabinieri al furto che, lo scorso febbraio, aveva colpito l'associazione Auser di Monreale, privando il circolo di importanti strumenti per le proprie attività sociali. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monreale, al termine di una meticolosa attività d'indagine e di analisi del territorio, hanno deferito in stato di libertà tre cittadini monrealesi, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, accusati di ricettazione. L'operazione è culminata con una serie di perquisizioni domiciliari che, hanno permesso agli uomini dell'Arma, di rinvenire l'intera refurtiva sottratta durante l'incursione del mese scorso.