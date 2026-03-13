Oggi la Regione Campania ha pubblicato un avviso pubblico sul suo portale e sul sito della Fondazione Donnaregina. La procedura di selezione riguarda il ruolo di direttore della fondazione e si svolgerà attraverso una valutazione dei titoli e un colloquio. La pubblicazione dell’avviso segna l’apertura ufficiale delle candidature per questa posizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Quest’oggi è stato pubblicato, sul portale istituzionale della Regione e sul sito della Fondazione, l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il ruolo di Direttore della Fondazione Donnaregina. La figura professionale ricercata – per un incarico di validità triennale – è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione della programmazione artistica e culturale della Fondazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha come scopo la promozione, la diffusione e la fruizione dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale. Per il conseguimento di tale scopo la Fondazione gestisce anche il Museo Madre e le opere permanenti della sua collezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione Campania: avviso pubblico per la selezione del direttore della Fondazione Donnaregina

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