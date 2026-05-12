Una nuova collaborazione tra due marchi di orologeria ha dato vita a una collezione di orologi da tasca chiamata Royal Pop. La linea combina elementi distintivi di entrambi i brand e si distingue per il design innovativo. Il lancio è avvenuto di recente e ha attirato l’attenzione degli appassionati di orologi. La collezione rappresenta un’inedita fusione di stile e creatività nel settore dell’orologeria.

Audemars Piguet x Swatch hanno appena lanciato una collezione di orologi da tasca Royal Pop, ed è qualcosa di davvero fuori dal comune. La cultura dell’orologeria volta pagina. Rifatti gli occhi, fai uno screenshot, condividili nel tuo gruppo WhatsApp “OMG AP x Swatch”, fai quello che devi. Poi, quando sei pronto, scorri: questa collaborazione è così inaspettata che, fino a una settimana fa, nessuno, me compreso, avrebbe creduto possibile un progetto del genere. Mercoledì scorso, nella sede centrale di Swatch, tutto è cambiato. Alzare lo sguardo e vedere Ilaria Resta, CEO di Audemars Piguet, e Nick Hayek, CEO dello Swatch Group, uscire insieme dalla Nicholas G.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La collaborazione Audemars Piguet x Swatch è arrivata, e niente sarà più come prima

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Discussione sulla collaborazione Audemars Piguet x Swatch reddit

Audemars Piguet e Swatch: in uscita la collaborazione Royal PopAudemars Piguet e Swatch: la nuova collaborazione è in uscita il 16 maggio. Il Royal Oak verrà reinterpretato in chiave pop. mam-e.it