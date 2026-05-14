Attraversa la strada per raggiungere la mamma | travolto e ucciso a 9 anni

Un bambino di nove anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava la strada per raggiungere la madre. L’incidente è avvenuto in un’area urbana, quando il bambino si trovava nel percorso tra il marciapiede e un veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato verifiche per accertare le dinamiche dell’incidente e identificare eventuali responsabilità.

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Stava attraversando la strada per raggiungere la mamma, ma è stato travolto da un’auto in transito, riportando delle lesioni gravissime che pochi minuti dopo l’incidente hanno causato la sua morte: Bergamo piange la prematura scomparsa di Giulio Lovera, 9 anni, spirato in un lettino dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stato trasportato d’urgenza dopo il terribile impatto. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 maggio, nel quartiere Loreto. Poco prima della tragedia, il piccolo, che avrebbe compiuto 10 anni il prossimo 8 agosto, si trovava in compagnia del padre Giovanni. Una volta posteggiata la Fiat Punto nei pressi di piazzale Risorgimento, l’uomo ha chiesto al figlio di raggiungere il centro estetico in cui lavorava la mamma, Loredana Dall’Ora, titolare dell’attività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attraversa la strada per raggiungere la mamma: travolto e ucciso a 9 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Attraverso quello sguardo, il piccolo Giovanni trame stava chiedendo aiuto #shorts Sullo stesso argomento Esce dalla casa funeraria, l'ex barbiere Claudio Malaisi travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Montecorsaro ScaloMONTECOSARO Esce dalla casa funeraria, attraversa la strada e viene investito, inutili i tentativi di rianimarlo. Travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversa la strada nel Vicentino, un 14enne alla guida del mezzoUn uomo di 85 anni è morto a Romano d’Ezzelino (Vicenza) dopo essere stato travolto da uno scooter guidato da un 14enne. Temi più discussi: Candele e disegni sull'asfalto a Loreto per il bambino di 9 anni travolto mentre attraversa la strada; Tragedia a Colli Portuensi:73enne muore investita mentre attraversa la strada; Assemini, scena folle sulla 130: scavalca il guardrail e attraversa la strada; Bergamo, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: morto in ospedale bambino di 9 anni. Quella che passa per i tuoi occhi è la strada per le stelle, che attraversa città bruciate, spiagge sassose ai confini del mondo e parole perse nel silenzio di albe livide. Per trovarti seguo radi segnali di bellezza, dispersi e diruti, che solo al cuore si appalesano si x.com Attraversa la strada per raggiungere la mamma: travolto e ucciso a 9 anniStava attraversando la strada per raggiungere la mamma, ma è stato travolto da un’auto in transito, riportando delle lesioni gravissime che pochi minuti dopo l’incidente hanno causato la sua morte: ... ilgiornale.it Bergamo, travolto da un’auto mentre attraversa la strada: morto in ospedale bambino di 9 anniL’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 a Bergamo, in piazza Risorgimento. Il bambino era a piedi, appena sceso dalla vettura del padre. l macchina che lo ha investito arrivava dalla direzione ... milano.repubblica.it