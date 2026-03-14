Esce dalla casa funeraria l' ex barbiere Claudio Malaisi travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Montecorsaro Scalo

Un uomo di 60 anni, ex barbiere, è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada a Montecorsaro Scalo. L’incidente è avvenuto mentre usciva dalla casa funeraria. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, l’uomo non ha più potuto essere salvato. La Polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

MONTECOSARO Esce dalla casa funeraria, attraversa la strada e viene investito, inutili i tentativi di rianimarlo. È morto sul colpo Claudio Malaisi, aveva 81 anni. Il tragico incidente è avvenuto ieri sera pochi minuti prima delle 20.30 a Montecosaro Scalo. La dinamica In base alle prime informazioni emerse Malaisi si era recato alla casa funeraria Soft in via Roma a Montecosaro Scalo probabilmente per portare la propria vicinanza a un conoscente che aveva subito un lutto. Era andato via per tornare a casa, pochi minuti prima delle 20.30 la tragedia: l’81enne ha percorso pochi metri, ha attraversato la strada quando è stato falciato da un’auto, una Seat Arona condotta da un giovane che procedeva in direzione Morrovalle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Esce dalla casa funeraria, l'ex barbiere Claudio Malaisi travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Montecorsaro Scalo Articoli correlati Travolto e ucciso mentre attraversa la strada: Procura apre fascicolo per omicidio stradaleLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte di Emanuele Brandi, 61enne napoletano ma residente a... Leggi anche: Tragedia in tarda serata: 41enne esce di casa, travolto e ucciso in strada