A Bastia Umbra, il Comune ha presentato una denuncia ai Carabinieri in seguito a diversi atti vandalici sul percorso verde. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze e raccogliendo eventuali testimonianze per avviare le indagini. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte o sui danni causati è stata ancora resa nota.

BASTIA UMBRA – Atti vandalici al percorso verde, il Comune sporge denuncia ai Carabinieri, indagini in corso. La decisione dopo il più recente episodio, giusto l’altra notte, ai danni delle panchine e delle staccionate che si trovano lungo l’itinerario assai frequentato da molti appassionati quotidianamente. "A seguito di una prima attività di verifica svolta dalla Polizia Locale di Bastia Umbra, dalla quale sono emersi elementi oggettivi già messi a disposizione degli organi competenti, questa mattina mi sono recato personalmente presso il Comando dei Carabinieri di Bastia Umbra per sporgere denuncia e chiedere che si faccia piena luce su questi episodi – dice il sindaco Erigo Pecci -.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atti vandalici al percorso verde. Ecco le denunce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Arrivano le telecamere al Parco Petri: "Abbiamo dovuto subire rapine e atti vandalici per ottenerle"Approvato al quartiere Porto Saragozza l'ordine del giorno per l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'ingresso del parchetto di via...

Atti vandalici al campetto, i lavori sono quasi finitiSono in via di ultimazione a Piane di Morro i lavori di risistemazione del campo di calcio a 5, intervento reso necessario dopo alcuni episodi...

Temi più discussi: Atti vandalici al Percorso Verde di Bastia Umbra; Atti vandalici al percorso verde a Bastia, denuncia del sindaco Pecci ai carabinieri; Bastia Umbra, ennesimo atto vandalico al Percorso Verde: caccia ai colpevoli -; Olgiate, i vandali contro il Leto Festival. Distrutto il lavoro dei ragazzi.

Atti vandalici al percorso verde a Bastia, denuncia del sindaco Pecci ai carabinieri ow.ly/P6KK106ypC7 #tuttoggi #Assisi #Cronaca #assisi #bastia #bastiaumbra #cronaca #evidenza #scoop x.com

Atti vandalici al percorso verde. Ecco le denunceBASTIA UMBRA – Atti vandalici al percorso verde, il Comune sporge denuncia ai Carabinieri, indagini in corso. La decisione ... lanazione.it

Bastia Umbra, ennesimo atto vandalico al Percorso Verde: caccia ai colpevoliAtti vandalici nella notte tra martedì e mercoledì al Percorso Verde di Bastia Umbra, dove sono state danneggiate panchine e staccionate. I fatti sono stati denunciati dal sindaco Erigo Pecci ai carab ... umbria24.it