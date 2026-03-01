atti vandalici al campetto i lavori sono quasi finiti

A Piane di Morro i lavori di riparazione del campo di calcio a 5 sono quasi completati. Gli interventi sono stati avviati dopo alcuni atti vandalici che avevano danneggiato l’impianto, rendendolo inaccessibile per i cittadini. Le operazioni di sistemazione stanno per concludersi, ripristinando così la piena funzionalità dell’area sportiva.

Sono in via di ultimazione a Piane di Morro i lavori di risistemazione del campo di calcio a 5, intervento reso necessario dopo alcuni episodi vandalici che avevano compromesso la piena fruibilità dell’impianto. L’amministrazione comunale di Folignano è intervenuta con uno stanziamento di 10mila euro, con l’obiettivo di restituire alla comunità una struttura sicura, decorosa e pienamente operativa. Il campo, inaugurato nel 2021 e diventato in breve tempo un punto di riferimento per le società sportive del territorio e per le scuole calcio, potrà tornare presto a disposizione degli utenti. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo da parte del sindaco Matteo Terrani e del consigliere comunale Massimo Agostini, per verificare lo stato di avanzamento degli interventi e definire gli ultimi dettagli prima della riapertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

