Al consiglio di quartiere Porto Saragozza, ieri sera, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che prevede l’installazione di telecamere ai punti di accesso del Parco Petri di via Felice Battaglia. La decisione arriva dopo diversi episodi di rapine e atti vandalici che hanno coinvolto l’area.

Approvato al quartiere Porto Saragozza l'ordine del giorno per l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'ingresso del parchetto di via Felice Battaglia. Soddisfazione per l'opposizione Stavolta sono tutti d'accordo: al consiglio di quartiere Porto Saragozza ieri sera è passato l'ordine del giorno per il posizionamento di alcune telecamere agli accessi del parco Petri di via Felice Battaglia. Per qualcuno è un “finalmente” perché la proposta era stata avanzata dall'opposizione già quattro anni fa, per poi essere ripresentata più volte, ma sempre senza successo. Fino a questo momento, a seguito anche di una raccolta firma da parte dei genitori dei bambini che frequentano giardino e scuole. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Arrivano le telecamere al Parco Petri: "Abbiamo dovuto subire rapine e atti vandalici per ottenerle"

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