Matteo Bassetti ha lanciato un avviso sulla melatonina, precisando che non si tratta di una semplice caramella. Molte persone la assumono per facilitare il sonno, utilizzando pillole, gocce o pasticche gommose. Tuttavia, l’esperto evidenzia che l’ormone può avere effetti negativi sul cuore. La questione ha attirato l’attenzione di chi utilizza frequentemente integratori di melatonina nella propria routine notturna.

Siamo abituati a considerarla l’ancora di salvezza delle nostre notti in bianco. Una pastiglietta, qualche goccia o una caramellina gommosa, e via nel mondo dei sogni. Ma l’ultimo allarme lanciato (anche) via social da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha scosso i cuscini di molti italiani: la melatonina potrebbe raddoppiare il rischio di insufficienza cardiaca. Tutto nasce da una ricerca presentata durante un congresso dell’ American Heart Association. Gli studiosi hanno analizzato i dati di oltre 130.000 persone affette da insonnia, notando un dato statistico che fa sobbalzare: chi faceva un uso prolungato di integratori a base di melatonina sembrava mostrare un rischio significativamente più alto di sviluppare problemi al cuore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La melatonina non è una caramella”: l’allarme di Matteo Bassetti. Ecco perché l’ormone del sonno può fare male al cuore

Leggi anche: Influenza, Bassetti avverte: "Non è finita, record di casi. Perché contagiarsi fa male al cuore"

Melatonina e rischi cardiovascolari: cosa emerge dallo studio citato da Matteo BassettiL’insonnia è una condizione sempre più diffusa e per molti riuscire ad addormentarsi rappresenta una vera sfida.

Contenuti utili per approfondire Matteo Bassetti.

Temi più discussi: Melatonina, Matteo Bassetti: Aumenta del 90% il rischio di insufficienza cardiaca e duplica la mortalità per qualsiasi causa; Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: Rischio tumori e problemi di fertilità. Quali evitare e tutte le alternative; Bassetti lancia l'allarme gravissimo: Ecco cosa può causare il doppio della mortalità; Melatonina e rischi cardiovascolari | cosa emerge dallo studio citato da Matteo Bassetti.

Melatonina e rischi cardiovascolari: cosa emerge dallo studio citato da Matteo BassettiL’insonnia è una condizione sempre più diffusa e per molti riuscire ad addormentarsi rappresenta una vera sfida. Tra i rimedi più utilizzati figurano gli ... thesocialpost.it

Melatonina, Matteo Bassetti: «Aumenta del 90% il rischio di insufficienza cardiaca e duplica la mortalità per qualsiasi causa»Riuscire ad addormentarsi, per chi soffre di insonnia, può essere un'impresa titanica: ci si rigira costantemente fra le lenzuola senza riuscire a chiudere occhio. Così, ... ilmattino.it

Il caffè Matteo Bassetti: «Può favorire il metabolismo e far perdere peso. Come e quanto berne al giorno» x.com

Matteo Bassetti - facebook.com facebook