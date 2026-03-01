Il caffè è spesso al centro di discussioni sulla perdita di peso e sul suo effetto sul metabolismo. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive di un importante ospedale italiano, ha spiegato che il consumo di caffè può aumentare il dispendio energetico tra il 3% e il 12%. Ha anche avvertito sui rischi di un consumo eccessivo. La sua opinione è stata rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera.

Il caffè fa dimagrire? È questa una delle domande più ricorrenti fatte dagli italiani a Google. A rispondere, in una lunga e dettagliata intervista al Corriere della Sera, è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. L’infettivologo parte da una chiara revisione storica: «Per anni è stato guardato con sospetto, come un piacere da concedersi con moderazione. Eppure il caffè — simbolo dell’italianità nel mondo — può offrire diversi benefici». Tutto questo, avverte lo specialista, « a patto di non esagerare ». Sulla delicata questione della perdita di peso, la risposta di Bassetti non lascia spazio a facili illusioni, pur confermando le proprietà metaboliche della bevanda: «Detta così potrebbe essere fuorviante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caffè fa dimagrire? Parla Matteo Bassetti: “Attiva il metabolismo e fa aumentare il dispendio energetico dal 3% al 12%, ma attenzione a non esagerare”

“Acqua frizzante e caffè, il mix aiuta a dimagrire”: il consiglio di Bassetti(Adnkronos) – Acqua frizzante e caffè, il binomio perfetto che aiuta a dimagrire.

L’acqua frizzante aiuta davvero a dimagrire? Matteo Bassetti: “Non stiamo parlando di una bacchetta magica, ma ci sono 3 superpoteri”Coloro che hanno sempre guardato con sospetto all’acqua frizzante, temendo che le sue bollicine potessero causare gonfiori e far ingrassare, faranno...

Tutto quello che riguarda Parla Matteo Bassetti.

Argomenti discussi: Il caffè? Matteo Bassetti: Può favorire il metabolismo e far perdere peso. Come e quanto berne al giorno.

Il caffè? Matteo Bassetti: «Può favorire il metabolismo e far perdere peso. Come e quanto berne al giorno»Antiossidanti, effetti sul metabolismo e possibile impatto sulla longevità: la tazzina quotidiana entra a pieno titolo in uno stile di vita sano. Con una regola: niente zucchero né esagerazioni ... corriere.it

Il dottor Matteo Bassetti contro i falsi miti: «Bere tra i 3 e i 5 caffè al giorno fa bene»Tuttavia, il dottor Bassetti sconsiglia un consumo così prolungato di caffè ai soggetti colpiti da nervosismo, ansia, insonnia e pressione alta, perché potrebbero non tollerare gli alti livelli di ... ilmattino.it