Ucraina missili e droni su Kiev | colpiti edifici residenziali e infrastrutture civili

Un attacco aereo combinato con missili e droni è stato lanciato nella notte su kiev e altre città, tra cui Kharkiv e Zaporizhia, da parte delle forze armante russe. Come riporta il Kyiv Independent, le autorità locali segnalano danni ad edifici residenziali e infrastrutture civili. Le prime esplosioni si sono verificate nella capitale ucraina intorno alle 4 del mattino, ora locale, mentre i sistemi di difesa aerea ucraini puntavano obiettivi in arrivo. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che le difese aeree sono state attivate in città e ha avvertito i residenti di rimanere in luoghi sicuri. I canali di monitoraggio hanno anche segnalato il possibile lancio di ulteriori missili da parte di aerei russi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, droni russi Zaporizhzhia. Kiev: “Compiti un centro commerciale e decine di edifici residenziali”Nella notte le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco su Zaporizhzhia con droni.

Ucraina, “tregua” finita: 70 missili su Kiev e infrastrutture energetiche. “Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 gradi”La Russia è tornata a colpire Kiev e le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, dopo la “tregua” annunciata venerdì da Donald Trump.

Attacco aereo sull'Ucraina con missili e droni, un morto e otto feritiUn attacco aereo è stato lanciato nella notte su Kiev da parte delle forze armate russe. Missili balistici e droni sono segnalati sopra la città e sono state udite delle esplosioni. I cittadini sono ... ansa.it

Ucraina Russia, Attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Attacco di missili e droni nella notte a Kiev, scatta allarme aereo. LIVE ... tg24.sky.it

The Epoch Times Italia. . La Russia ha lanciato nella notte 50 missili e 297 droni contro l’Ucraina, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto o neutralizzato 33 missili e 274 droni, secondo quanto ha preci - facebook.com facebook

In nottata la Russia ha colpito diverse aree dell'Ucraina con 'quasi 300 droni' e '50 missili, una quota significativa dei quali balistici': lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 'Attentato terroristico' a Leopoli, morta un'agente #ANSA x.com