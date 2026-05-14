Ats Brescia ha avviato controlli sul gas radon, concentrandosi sui primi 90 Comuni lombardi inseriti in area prioritaria in base ai dati storici. Sono in corso ulteriori misurazioni che potrebbero portare all’inserimento di altri comuni nell’elenco. Le analisi riguardano le zone in cui si sospetta una presenza elevata di radon, con l’obiettivo di monitorare e valutare i livelli di questo gas naturale.

I primi 90 Comuni lombardi sono stati inseriti in area prioritaria sulla base dei dati storici, ma altri potrebbero entrare nell’elenco, a seguito delle misurazioni che sono in corso. Il responso sulla presenza di radon tale da far scattare l’area prioritaria (quando la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bqm3 è superiore al 15%) arriverà a inizio 2027, ma, in parallelo, sono tante le realtà, privati e datori di lavoro, che in autonomia stanno provvedendo a misurare le concentrazioni di questo gas (seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigarette) negli ambienti lavorativi o in casa. Merito di una maggiore attenzione va dato alle attività di informazione e prevenzione avviate proprio dopo l’identificazione delle aree prioritarie, pubblicata da Regione Lombardia a giugno 2023.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ats Brescia va a caccia di gas radon

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