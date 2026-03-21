L’Italia cerca di aumentare le forniture di gas naturale, mentre gli algerini aumentano i prezzi. Con il Qatar escluso a causa di attacchi, un rappresentante del governo italiano sta negoziando accordi con gli Stati Uniti, Azerbaigian e paesi nordafricani. Le trattative riguardano il rafforzamento dei contratti di fornitura e la diversificazione delle fonti energetiche.

Il governo italiano va a caccia di gas. Lo fa con la consapevolezza di chi è molto esposto al sole cocente delle crisi globali. Perché mentre nel Golfo Persico si accendono i fuochi della guerra e lo Stretto di Hormuz - la strettoia da cui passa un quinto dell’energia mondiale - rischia di trasformarsi in un collo di bottiglia geopolitico, Roma resta tra i Paesi più vulnerabili d’Europa. Non è una sorpresa. La dipendenza energetica è una malattia cronica. Mai davvero curata. Solo tamponata. I numeri, come sempre, sono impietosi. Il settimanale tedesco Spiegel cita uno studio da cui emerge che l’Italia importa 9,8 miliardi di dollari dai Paesi del Golfo, una dipendenza robusta dal Qatar che è diventato il nuovo hub tra gas naturale liquefatto (4,4 miliardi) e propano (3. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Italia va a caccia del gas e gli algerini alzano il prezzo

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