Atp Roma highlights | Landaluce fa magie ma Medvedev vola in semifinale

Sul Centrale del Foro Italico si è svolto un match tra Martin Landaluce e Daniil Medvedev nell'ambito degli ATP Roma. Landaluce ha dominato il primo set con un 6-1, mostrando un gioco brillante, ma nel secondo e nel terzo set Medvedev ha reagito, vincendo rispettivamente 6-4 e 7-5. Con questa vittoria, il russo si è qualificato per la semifinale, dove affronterà Jannik Sinner. La partita è durata circa due ore e mezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui