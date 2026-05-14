Atp Roma highlights | Landaluce fa magie ma Medvedev vola in semifinale
Sul Centrale del Foro Italico si è svolto un match tra Martin Landaluce e Daniil Medvedev nell'ambito degli ATP Roma. Landaluce ha dominato il primo set con un 6-1, mostrando un gioco brillante, ma nel secondo e nel terzo set Medvedev ha reagito, vincendo rispettivamente 6-4 e 7-5. Con questa vittoria, il russo si è qualificato per la semifinale, dove affronterà Jannik Sinner. La partita è durata circa due ore e mezza.
Partita spettacolare sul Centrale del Foro Italico tra Martin Landaluce e Daniil Medvedev. Il giovane talento spagnolo è ingiocabile nel primo set e fa suo il parziale, ma poi emerge l'esperienza del russo, che vince 1-6 6-4 7-5 e vola così in semifinale dove affronterà Jannik Sinner. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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