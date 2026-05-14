ATP Roma 2026 il Presidente della Repubblica sarà presente alla finale di singolare maschile

Il 17 maggio si svolgerà la finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma. Secondo quanto comunicato dal CONI, alla partita sarà presente il Presidente della Repubblica. Questa sarà la prima volta che il Capo dello Stato parteciperà a un evento sportivo di questo livello nel contesto romano. La presenza del Presidente è stata annunciata come un momento di particolare rilevanza per il torneo e la città. La finale è attesa come uno degli appuntamenti principali della manifestazione.

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Ci sarà uno spettatore d’eccezione alla finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma: secondo quanto fatto sapere dal CONI, domenica 17 maggio, infatti, presenzierà all’ultimo atto del torneo capitolino il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha dunque deciso di accogliere l’invito del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e del Presidente della FITP, Angelo Binaghi, che nei giorni scorsi lo avevano invitato agli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico. Sono ancora due gli azzurri in corsa in singolare: Luciano Darderi, numero 18 del seeding, è già in semifinale, nella quale affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 23, mentre Jannik Sinner, numero 1 del mondo, giocherà quest’oggi nei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev, numero 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, il Presidente della Repubblica sarà presente alla finale di singolare maschile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali Roma 2026, Mattarella sarà alla finale del singolare maschileSergio Mattarella assisterà alla finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia in corso a Roma. Internazionali di Roma 2026, si punta alle 400mila presenze e alla vittoria nel singolare maschileAGI - "Quest'anno agli Internazionali Bnl d' Italia confidiamo di raggiungere e superare un numero di spettatori pari alle 400. Temi più discussi: Mattarella incontra il tennis italiano: Protagonisti nel mondo. FOTO; Il presidente Mattarella celebra il tennis azzurro: Queste vittorie non sono delle fiammate. C’è una dedica ad Alex Zanardi; ATP Roma 2026, Berrettini esalta Sinner prima del possibile derby al 3° turno: Impressionante; Mattarella con le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile. ATP Roma 2026, il Presidente della Repubblica sarà presente alla finale di singolare maschileCi sarà uno spettatore d'eccezione alla finale di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma: secondo quanto fatto sapere dal CONI, domenica 17 ... oasport.it ATP Roma: il Presidente Sergio Mattarella assisterà alla finale di domenicaIn occasione del match che incoronerà il nuovo re di Roma in tribuna ci sarà un ospite d'eccezione: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... ubitennis.com