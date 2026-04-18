Roma-Atalanta 1-1 De Roon | Carnesecchi? Il migliore

Nella 33ª giornata di Serie A, Roma e Atalanta si sono concluse con un pareggio 1-1 allo Stadio Olimpico. La partita ha visto un gol per parte, con De Roon che ha elogiato Carnesecchi definendolo il migliore. La Roma non è riuscita a conquistare i tre punti in un incontro di grande rilevanza, mentre l’Atalanta ha mantenuto il pareggio fino alla fine.

La Roma fallisce ancora l’appuntamento con la vittoria nei big match, fermandosi sull’1-1 contro l’ Atalanta allo Stadio Olimpico nella 33ª giornata di Serie A. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Trigoria, con i giallorossi costretti a rincorrere dopo il vantaggio lampo di Krstovic al 12?, pareggiato solo nel finale di primo tempo dalla zampata di Hermoso. Nel post-partita, il capitano nerazzurro Marten de Roon ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport, spostando l’attenzione anche sulla papera di Carnesecchi contro la Juventus. «Non si deve scusare, è stato il migliore in assoluto quest’anno», ha dichiarato l’olandese, blindando lo spogliatoio della Dea.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta 1-1, De Roon: ” Carnesecchi? Il migliore” Atalanta-Chelsea 2-1: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leggi anche: Union St. Gilloise-Atalanta, le formazioni ufficiali: torna Lookman. Fuori Carnesecchi, De Roon e CdK Atalanta-Cremonese, occasione per Pasalic: il centrocampista al posto di De Roon squalificatoBergamo, 7 febbraio 2026 – Poco utilizzato finora nella gestione Palladino il jolly Mario Pasalic lunedì pomeriggio, nel derby regionale contro la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Atalanta; Pronostico Roma-Atalanta | Serie A 2025/26; Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficiali. Roma-Atalanta termina 1-1 Al Krstovic per la Dea risponde Hermoso CRONACA e FOTOAl 12' Roma-ATALANTA 0-1 12! Rete di Nikola KRSTOVIC! Puntuale intervento di De Roon, bravo a servire Krstovic che di prima intenzione incrocia con il destro e batte Svilar. ansa.it Roma e Atalanta si annullano 1-1. La Juve può volare a +5 nella corsa ChampionsRoma-Atalanta è l'anticipo serale del sabato della 33esima giornata della Serie A 2025/2026. Per novanta minuti Gasperini dovrà mettere da parte i dissapori di questa settimana con Claudio Ranieri. calciomercato.com Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Champions lontana per i giallorossi - facebook.com facebook SERIE A I Roma-Atalanta termina 1-1 per la 33esima giornata. Al gol di Krstovic per la Dea al 12' risponde Hermoso per i giallorossi al 45' CRONACA e FOTO ansa.it/sito/notizie/s… x.com