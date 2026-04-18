Roma-Atalanta 1-1 De Roon | Carnesecchi? Il migliore

Da sololaroma.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 33ª giornata di Serie A, Roma e Atalanta si sono concluse con un pareggio 1-1 allo Stadio Olimpico. La partita ha visto un gol per parte, con De Roon che ha elogiato Carnesecchi definendolo il migliore. La Roma non è riuscita a conquistare i tre punti in un incontro di grande rilevanza, mentre l’Atalanta ha mantenuto il pareggio fino alla fine.

La Roma fallisce ancora l’appuntamento con la vittoria nei big match, fermandosi sull’1-1 contro l’ Atalanta allo Stadio Olimpico nella 33ª giornata di Serie A. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Trigoria, con i giallorossi costretti a rincorrere dopo il vantaggio lampo di Krstovic al 12?, pareggiato solo nel finale di primo tempo dalla zampata di Hermoso. Nel post-partita, il capitano nerazzurro Marten de Roon ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport, spostando l’attenzione anche sulla papera di Carnesecchi contro la Juventus. «Non si deve scusare, è stato il migliore in assoluto quest’anno», ha dichiarato l’olandese, blindando lo spogliatoio della Dea.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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