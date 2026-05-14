Atalanta il successo dell’Inter in Coppa Italia spiana la strada per la Conference League

L'Atalanta si appresta a disputare la sua nona competizione europea in dieci anni, dopo aver assistito all'eliminazione dell'Inter in Coppa Italia. La sconfitta dei nerazzurri, avvenuta nel torneo nazionale, ha aperto la strada alla squadra bergamasca di consolidare la propria presenza in una competizione continentale. La squadra si prepara ora a tornare in campo internazionale, con la prospettiva di partecipare alla prossima edizione della Conference League.

Bergamo – L’ Atalanta si prepara a tornare in Europa per la nona volta negli ultimi dieci anni. Il successo dell’Inter già vincitore dello scudetto, e dunque già sicuro in Champions, nella finale di Coppa Italia ha decretato che la settima in campionato disputerà la prossim a Conference League non facendo scattare lo slot in Europa League della vincitrice del trofeo nazionale. La Dea può dunque esultare, anche se per l’ufficialità manca un ultimo tassello: i bergamaschi a due giornate dalla fine hanno sei punti di vantaggio sul Bologna, che domenica verrà a Bergamo, e il vantaggio nel confronto diretto vinto all’andata per 2-0. Gli emiliani...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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