AstiTeatro | il centro storico diventa un palcoscenico con 20 spettacoli

Nel centro storico di Asti, le piazze tra Piazza Roma e Piazza San Secondo si trasformeranno in un palcoscenico per una serie di 20 spettacoli. L’evento prevede performance di teatro, musica e intrattenimento che coinvolgeranno diverse aree della zona. Dopo la fine degli spettacoli, sarà possibile ascoltare musica in alcuni punti specifici, creando un collegamento tra le varie piazze. La manifestazione si svolgerà nel corso di diversi giorni, coinvolgendo artisti e pubblico locale.

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? Domande chiave Come cambieranno le piazze tra Piazza Roma e Piazza San Secondo?. Dove si potrà ascoltare musica dopo la fine degli spettacoli?. Chi sono gli artisti under 35 che si sfideranno nel concorso?. Come influenzerà questo modello la cultura futura della provincia astigiana?.? In Breve Concorso Scintille per under 35 con finali tra 19 e 21 giugno a Milano.. Workshop di scrittura creativa dal 10 al 12 giugno con collettivo Eo Arte.. Dopofestival musicale nei Giardini Guglielminetti dal 10 al 18 giugno con vari artisti.. Biglietti a 12 euro con riduzioni a 10 euro per over 65 e 5 per under 35.. Il 10 giugno prossimo, dalle ore 21:30, il centro storico di Asti si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con l’inaugurazione del Festival AstiTeatro, che quest’anno punta tutto sul concetto di città come spazio scenico vivente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AstiTeatro: il centro storico diventa un palcoscenico con 20 spettacoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il centro storico diventa spazio di dialogo con "Turbe da Passeggio"Forlì si prepara ad accogliere, per la prima volta, il format “Turbe da Passeggio”, ideato da Turbe Giovanili, che farà il suo debutto in città... Bologna: -8000 abitanti, il centro storico diventa vetrina vuotaIl centro storico di Bologna sta affrontando una sfida demografica e sociale che minaccia la sua vitalità, con un calo di oltre ottomila abitanti... Temi più discussi: Ecco il festival del palcoscenico diffuso: AstiTeatro diventa una città da vivere; AstiTeatro 48: una città da vivere tra spettacoli diffusi, Dopofestival e concorso Scintille; Inizia il 10 giugno il Festival AstiTeatro; Presentata la nuova edizione di AstiTeatro: il programma completo. Presentata la nuova edizione di AstiTeatro: il programma completoTorna AstiTeatro, lo storico festival di teatro nazionale e internazionale, giunto alla quarantottesima edizione, organizzato dal Comune di Asti, con il ... atnews.it AstiTeatro 48 torna ad Asti: teatro, danza, circo e spettacoli internazionali per una città da vivereAstiTeatro 48 torna ad Asti: teatro, danza, circo e spettacoli internazionali per una città da vivere Torna ad Asti AstiTeatro 48, storico festival di teatro nazionale e internazionale organizzato d ... gazzettadasti.it