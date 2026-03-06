Bologna | -8000 abitanti il centro storico diventa vetrina vuota

Il centro storico di Bologna sta vivendo una significativa diminuzione di popolazione, con oltre 8.000 residenti in meno rispetto a trentacinque anni fa. Questa riduzione ha portato molte aree a diventare vuote o poco frequentate, trasformando alcune zone in veri e propri spazi deserti. La diminuzione degli abitanti evidenzia un cambiamento evidente nella composizione urbana della città.

Il centro storico di Bologna sta affrontando una sfida demografica e sociale che minaccia la sua vitalità, con un calo di oltre ottomila abitanti registrati dal 1986 a oggi. Don Andrea Caniato, canonico della cattedrale di San Pietro in via Indipendenza, sottolinea come la città rischi di trasformarsi in una semplice vetrina vuota se non si interviene per riportare al centro dell'attenzione i residenti. La questione assume particolare rilevanza nel contesto del Veneto e del Nord-Est, dove il tessuto urbano è spesso messo alla prova dall'equilibrio tra turismo, produzione manifatturiera e vita quotidiana. L'analisi di don Caniato evidenzia come il degrado e le difficoltà di mobilità, aggravate dai cantieri del tram, stiano erodendo la qualità della vita abita stabilmente nelle mura storiche.

