Asti stop ai licenziamenti | il Comune interviene per i call center

Il Comune di Asti ha deciso di intervenire per bloccare i licenziamenti nelle aziende dei call center presenti sul territorio. La decisione arriva in risposta alla riduzione delle commesse di Iren, che mette a rischio molti posti di lavoro. Uno dei temi discussi riguarda come la formazione digitale possa aiutare i lavoratori a mantenere il impiego o a sviluppare nuove competenze. La situazione evidenzia le difficoltà del settore legate alle variazioni nelle commesse e alle strategie di adattamento delle aziende.

?? Punti chiave Come potrà la formazione digitale salvare i lavoratori dei call center? Perché il calo delle commesse Iren minaccia i posti di lavoro? Chi gestirà il tavolo di confronto tra Sindaco, sindacati e aziende? Cosa accadrà ai lavoratori dopo la scadenza degli ammortizzatori sociali??? In Breve Malandrone segnala 62 licenziamenti e 120 lavoratori in contratto di solidarietà a Tecnocall. Briccarello propone formazione con Astiss e Politecnico di Torino per 93 ex Konecta. Scadenza ammortiz . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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