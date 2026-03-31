La Camera dei deputati ha approvato il decreto bollette, un provvedimento del governo Meloni che introduce un bonus da 115 euro e prevede la chiusura dei call center dedicati. La legge mira a ridurre gli effetti del caro energia, offrendo sostegni economici a famiglie e imprese. La votazione si è conclusa con il via libera ufficiale al testo.

La Camera dei deputati ha approvato il decreto bollette. Il provvedimento del governo Meloni punta a contrastare il caro energia e a sostenere famiglie e imprese. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione definitiva entro il 21 aprile 2026. Include una serie di misure urgenti: dai bonus sulle bollette elettriche alla proroga delle centrali a carbone, fino allo stop al telemarketing aggressivo nel settore energetico. Il bonus da 115 euro per chi già riceve lo sconto in bolletta. La misura più attesa è il contributo straordinario una tantum da 115 euro, destinato ai titolari del bonus sociale elettrico, cioè alle famiglie in condizioni di disagio economico che già beneficiano dello sconto in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Decreto bollette approvato alla Camera, via al bonus da 115 euro e stop call center

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