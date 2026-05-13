La Prefettura di Roma ha comunicato alla Lega Serie A che lo Stato ha la responsabilità delle decisioni relative alla sicurezza e all’organizzazione del derby, che si disputerà lunedì sera alle 20.45. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Ansa, con una proposta della Lega Calcio riguardante la partita che non è stata accettata. La questione riguarda le modalità di svolgimento dell’evento e le eventuali misure di sicurezza.

L’agenzia Ansa ha battuto la notizia: proposta della Lega Calcio sul derby di Roma non percorribile. E aggiunge: La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio ‘non è percorribile’, apprende l’Ansa da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45. E tanti saluti alla Lega Serie A protagonista ieri sera di un comunicato eversivo e oggi protagonista di uno show di tracotanza. La Lega Serie A, attraverso il suo presidente Simonelli, è tornata all’assalto e ha chiesto di giocare domenica ma non alle 12.30 bensì alle 12.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Prefettura di Roma ha ricordato alla Lega Serie A chi è lo Stato: il derby si gioca lunedì sera alle 20.45 e ciaone

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