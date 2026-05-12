Il derby tra Pisa e Napoli è confermato senza variazioni di data, poiché la Lega Serie A ha comunicato di non accettare il rinvio stabilito dalla Prefettura di Roma per il match della Capitale. La decisione della Prefettura di posticipare l'incontro ha suscitato una reazione decisa da parte dell'organizzazione del campionato, che ha espresso chiaramente la propria contrarietà in un comunicato ufficiale. La data della partita, quindi, rimane invariata.

La decisione della Prefettura di Roma di rinviare il derby della Capitale ha innescato una forte reazione da parte della Lega Serie A, che ha espresso tutta la propria contrarietà attraverso un comunicato ufficiale molto duro. Il posticipo della gara, inizialmente prevista domenica alle 12:30 e spostata a lunedì alle 20:45, ha infatti generato un effetto domino che coinvolge anche la corsa Champions, con diverse squadre interessate tra cui anche il Napoli. La Lega aveva già deciso di presentare ricorso al TAR nel pomeriggio, ma nel frattempo ha ribadito la propria posizione con parole nette contro quello che definisce un pericoloso precedente per il calcio italiano.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Pisa-Napoli, quando si gioca? La Lega Serie A non accetta il rinvio

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