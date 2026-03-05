Uffici stampa negli enti locali un incontro tra Anci Sicilia e Assostampa

Ieri pomeriggio, Anci Sicilia e Assostampa hanno incontrato per discutere della funzione degli uffici stampa negli enti locali. L'incontro si è svolto pochi giorni dopo la firma di un protocollo d’intesa tra Anci e Fnsi, con l’intento di rafforzare il ruolo degli uffici stampa nei comuni dell’isola e di valorizzare le attività correlate. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle due organizzazioni e si è concentrata sui temi legati alla comunicazione istituzionale.

Uffici stampa negli enti locali: ieri pomeriggio un incontro tra Anci Sicilia e Assostampa, all'indomani della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Anci e la Fnsi, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo degli uffici stampa nei comuni dell'Isola e per valorizzare le attività di informazione e comunicazione anche alla luce dell'impatto dell'IA sulla comunicazione dell'ente. Un ufficio stampa - è stato ribadito durante l'incontro – non può prescindere dal raccontare e valorizzare il territorio anche attraverso l'utilizzo dei social media. Le attività di comunicazione dell'ente rappresentano sicuramente un presidio fondamentale di trasparenza, responsabilità e servizio ai cittadini.