Confcommercio nasce il registro volontario degli alloggi turistici

Confcommercio ha avviato un registro volontario dedicato agli alloggi turistici, il primo del suo genere in Italia nel settore. Lo scopo è quello di verificare la precisione delle informazioni fornite sui vari alloggi presenti sul mercato. La creazione di questo registro mira a fornire uno strumento di trasparenza per operatori e clienti, senza obbligatorietà di adesione.

Un registro volontario per asseverare la veridicità delle informazioni sugli alloggi turistici, il primo in Italia in ambito Confcommercio. La costituzione di una sede territoriale di Rescasa, l’associazione del turismo in appartamento. Sono le due novità più importanti emerse nel corso del convegno organizzato da Confcommercio San Donà-Jesolo e che si è svolto ieri nella Sala Angeletti del Palazzo del Turismo di Jesolo, presenti numerosi imprenditori, ma anche tecnici, professionisti e addetti ai lavori. Tutelare gli imprenditori, ma anche chi si avvicina agli alloggi turistici per fare vacanza: con questo obiettivo principale, Confcommercio ha annunciato l’avvio di un progetto che porterà alla costituzione di un “Registro Volontario degli Alloggi Turistici”. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Baronissi istituisce il Registro volontario per l’assistenza in emergenza: “Più sicurezza per i cittadini” Valutazione individuale per nuovi alloggi turistici sulle coperture abitative in TrentinoIl presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che ogni richiesta di trasformazione di coperture abitative in... Approfondimenti e contenuti su Confcommercio nasce il registro... Argomenti discussi: Confcommercio, nasce il registro volontario degli alloggi turistici. Nasce a Jesolo il primo registro anti truffa delle locazioni turisticheNasce a Jesolo (Venezia) il primo Registro Volontario degli Alloggi Turistici in ambito Confcommercio. L'iniziativa punta a certificare la veridicità delle informazioni sugli immobili destinati alle l ... ansa.it San Donà-Jesolo, nasce il registro anti-truffe per gli alloggi turistici | VIDEOJesolo lancia il primo registro volontario per gli alloggi turistici: più trasparenza e tutela per turisti e proprietari. nordest24.it