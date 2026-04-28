Il Collegio di garanzia dello Sport ha deciso di respingere il ricorso presentato dal presidente dell'Associazione Italiana Arbitri contro la sanzione di 13 mesi di inibizione. La decisione conferma la durata della sospensione e la decadenza della carica di presidente degli arbitri. La questione riguarda una procedura disciplinare avviata nei confronti di Zappi, che era stato coinvolto in questa inchiesta.

ROMA (ITALPRESS) – Il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal presidente dell'Aia, Antonio Zappi, contro i 13 mesi di inibizione. Confermata quindi anche nel terzo grado della giustizia sportiva la sentenza arrivata dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 12 gennaio e ribadita in Corte federale d'Appello il 19 febbraio. L'inibizione di 13 mesi era stata comminata a Zappi, secondo la sentenza del Tfn di gennaio, per “aver indotto gli ex responsabili della Can C e della Can D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi”. Secondo le attuali norme, per le quali è impossibile ricoprire la carica con un'inibizione superiore a 12 mesi, Zappi non potrà inoltre più ricoprire la carica di numero uno dell'Associazione Italiana Arbitri.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Confermata inibizione di 13 mesi per Zappi, decade da presidente degli Arbitri

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