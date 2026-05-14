Associazione Imprenditori Italia | a Fiumicino la rete per far crescere le PMI

A Fiumicino, un’associazione di imprenditori ha avviato una rete per sostenere le piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo è creare un punto di incontro dove condividere esperienze e risorse, favorendo la crescita delle aziende locali. L’iniziativa si inserisce in un momento in cui le imprese affrontano sfide crescenti e cercano strumenti per rafforzarsi attraverso la collaborazione. La rete si propone di offrire supporto pratico e opportunità di confronto tra imprenditori di diversi settori.

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Fiumicino – Il tessuto produttivo italiano si ritrova a un bivio dove la solitudine decisionale non è più un’opzione percorribile per chi punta all’eccellenza. In questo scenario, l’ Associazione Imprenditori Italia ha scelto la cornice di Fiumicino per consolidare il proprio progetto di sviluppo condiviso. L’evento, tenutosi presso l’Hotel Tiber in via della Torre Clementina, ha rappresentato un momento di confronto cruciale per tutti quegli attori economici che vedono nella cooperazione l’unica strategia intelligente per affrontare le sfide di un mercato globale sempre più complesso e interconnesso. Una visione comune per lo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crédit Agricole Italia e Giovani Imprenditori insieme per far crescere le impreseCrédit Agricole Italia e i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno avviato una collaborazione triennale finalizzata a sostenere la crescita del... Tpl a Fiumicino, Forza Italia presenta le nuove unità di reteIl convegno in aula consiliare: focus sulle novità che rivoluzioneranno il trasporto pubblico locale e la mobilità urbana Fiumicino, 27 febbraio 2026... Temi più discussi: Confidi Trentino Imprese incontra gli imprenditori: a Trento l'ultima tappa del ciclo di incontri sul territorio - Confcommercio; Siderurgia: Urso incontra le imprese della filiera elettromeccanica ed elettrosiderurgica, riforme in Europa non più rinviabili; Padova, banca clandestina di matrice cinese: tra i clienti anche imprenditori italiani; Milano, Circolo delle imprese e Alis protagonisti il 14 maggio al Mind innovation district. A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PIEMONTE ONLUS - Results on X | Live Posts & Updates x.com L’Aime a sostegno degli imprenditoriL’Associazione Imprenditori Europei (AIME) è un’associazione volontaria tra imprenditori, senza scopo di lucro, indipendente, apolitica ed aconfessionale, fondata nel 2014. Possono aderire ad AIME ... affaritaliani.it Lanciata l'Associazione degli imprenditori italo-gabonesiL'Ambasciata d'Italia a Libreville ha organizzato l'evento di lancio dell'Associazione degli Imprenditori italo-gabonesi (Asseigab). L'iniziativa, svoltasi alla presenza delle Autorità gabonesi, ... ansa.it