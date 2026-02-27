Tpl a Fiumicino Forza Italia presenta le nuove unità di rete

A Fiumicino si è svolto un convegno in sala consiliare, con una partecipazione numerosa, dedicato alle nuove Unità di Rete che interesseranno il trasporto pubblico locale e la mobilità urbana della regione Lazio. Durante l'evento sono state illustrate le modifiche previste e le novità che entreranno in vigore nel sistema di trasporto. La presentazione ha coinvolto rappresentanti e operatori del settore.

Il convegno in aula consiliare: focus sulle novità che rivoluzioneranno il trasporto pubblico locale e la mobilità urbana Fiumicino, 27 febbraio 2026 – Sala consiliare gremita per il convegno dedicato alle nuove Unità di Rete che rivoluzioneranno il trasporto pubblico locale e la mobilità urbana dell’intera Regione Lazio. L’evento, organizzato dal segretario comunale di Forza Italia Roberto Severini, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Astral, Cotral e della Regione Lazio, oltre al sindaco di Fiumicino Mario Baccini, dell’assessore Angelo Caroccia e dell’intero gruppo di Forza Italia del Comune tirrenico. “Il primo luglio sarà una data storica per il nostro Comune: entrerà in vigore la nuova normativa sulle Unità di Rete – spiega Roberto Severini –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Tpl, verso la nuova unità di rete del Lazio: Fiumicino al lavoro sulla transizioneContinuità del servizio, tutela dei lavoratori e riduzione dei disagi: la presidente di commissione Francesca De Pascali riferisce del lavoro in... Tpl, i Sindaci dell’Unità di Rete 9: “Allarme rosso sui tagli. La Regione ascolti i territori”Da mesi, i Sindaci dei Comuni afferenti all’Unità di Rete 9 – Ciociaria hanno costituito un fronte comune, compatto e trasversale, per tutelare il... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Fiumicino miglior aeroporto d’Europa, Severini: Complimenti ad Adr, aziende e lavoratori. Fiumicino, parte il nuovo trasporto pubblico locale: ecco i percorsiDopo anni di attesa i cittadini e le cittadine di Fiumicino da sabato 29 febbraio potranno usufruire di un nuovo Trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato il sindaco Esterino Montino: Finalmente ... romatoday.it Raddoppia linea Tpl per studenti tra Fiumicino ed OstiaRaddoppia la linea del Tpl di Fiumicino per agevolare gli spostamenti degli studenti locali che frequentano gli istituti superiori ad Ostia. Entra in funzione una seconda linea 5bis che affianca le ... ansa.it