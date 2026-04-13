Crédit Agricole Italia e Giovani Imprenditori insieme per far crescere le imprese

Da linkiesta.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Crédit Agricole Italia e i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno dato avvio a una collaborazione della durata di tre anni. L’obiettivo è supportare lo sviluppo delle imprese emergenti nel territorio italiano. La partnership prevede azioni congiunte e iniziative dedicate a favorire la crescita delle giovani aziende, con l’intento di rafforzare il panorama imprenditoriale locale.

Crédit Agricole Italia e i Giovani Imprenditori di Confindustria hanno avviato una collaborazione triennale finalizzata a sostenere la crescita del nuovo tessuto imprenditoriale italiano. L’accordo ha preso il via a Borgo Egnazia, in occasione del Convegno nazionale Voci, e mira a rafforzare il patrimonio di competenze delle giovani imprese, con particolare attenzione a internazionalizzazione, transizione tecnologica e sostenibilità. L’istituto bancario guidato dall’amministratore delegato e senior country Officer Hugues Brasseur affiancherà il movimento prendendo parte ai principali appuntamenti associativi, tra cui i tradizionali convegni di Rapallo e Capri, oltre all’incontro pugliese.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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