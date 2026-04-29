Torna al suo posto la Madonna di Lourdes la gioia nel quartiere dopo il raid

Dopo due settimane di tensione, la statua della Madonna di Lourdes è stata rimossa dall'edicola in via Nicotera a Nocera Inferiore e riposizionata al suo posto. Il vandalismo aveva danneggiato la piccola statua, suscitando disagio nel quartiere. La ricostruzione del gesto si è conclusa con il ritorno dell’immagine sacra, portando di nuovo un senso di tranquillità tra i residenti.

Due settimane fa, in via Nicotera a Nocera Inferiore, qualcuno aveva vandalizzato la piccola statua della Madonna di Lourdes, contenuta nell'edicola sacra su strada. Un simbolo di fede, per i tanti residenti del quartiere, distrutto da mani ignote. La consegnaGiorni fa, la statua è tornata al suo.🔗 Leggi su Salernotoday.it NOVENA ALLA MADONNA DI LOURDES | VIGILIA | Consacrazione a Maria Madre dei miracoli Notizie correlate Leggi anche: Sfregio alla Madonna di Lourdes a Frosinone: statua decapitata in via Madonna delle Rose Leggi anche: Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Torna al suo posto la Madonna di Lourdes, la gioia nel quartiere dopo il raid; Maggio con Maria nei Giardini Vaticani; Frosinone - La statua decapitata rinasce: il restauro a Siena. L’abbiamo vista in tv e ci siamo proposti; La statua decapitata della Madonna delle Rose torna a splendere grazie al restauro di due artigiani toscani. La recita del Santo Rosario alla Grotta della Madonna di Lourdes promossa nel contesto associativo dell'AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è un momento di riflessione comunitaria, spiritualità e solidarietà. - facebook.com facebook