Nuccia Albano torna in Giunta Forzinetti e i consiglieri comunali Dc | Continuerà a dare un contributo decisivo al governo

Un membro dell’amministrazione comunale torna a far parte della Giunta, dopo un periodo di assenza. I consiglieri di un partito di centrodestra hanno espresso auguri di buon lavoro, sottolineando che il suo contributo sarà importante per l’azione di governo regionale. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante politico locale, che ha commentato l’importanza di un ruolo equilibrato e concreto in questa fase.

"Rivolgiamo all’assessore Nuccia Albano i più sinceri auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che il suo operato potrà rappresentare un contributo significativo e qualificato nell’azione di governo regionale, in una fase cruciale che richiede equilibrio e concretezza", dichiarano Giuliano.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Comunali, Rotondi: "La DC pronta a scrivere una nuova pagina con Reggio Calabria al centro"Reggio Calabria torna protagonista della scena politica nazionale con il grande ritorno della Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, pronta a... Leggi anche: Comunali, tre sindaci e una valanga di consiglieri per un “posto al sole” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rimpasto a sorpresa alla Regione, torna Nuccia Albano, alla sanità fuori Faraoni dentro Marcello Caruso, Elisa Ingala alla Funzione Pubblica; Schifani nomina tre nuovi assessori: Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso; La Dc rientra nella giunta Schifani: Albano torna al proprio ruolo, fatto che ristabilisce equilibrio; On. Rosellina Marchetta: bene l’assessorato a Nuccia Albano. Rimpasto a sorpresa alla Regione, torna Nuccia Albano, alla sanità fuori Faraoni dentro Marcello Caruso, Elisa Ingala alla Funzione PubblicaLe voci sul rimpasto imminente si era diffuse all'inizio del pomeriggio e il primo nome in circolazione era stato proprio quella di Nuccia Albano. Nomi errati, invece, circolavano per gli altri due in ... blogsicilia.it Albano vince su Abbate ed è rimpasto: dentro anche Caruso e IngalaPALERMO – Nuccia Albano supera al fotofinish Ignazio Abbate ed è il nome scelto dalla Democrazia cristiana per il rimpasto di Giunta. Decisiva una riunione in remoto tra i deputati del gruppo parlamen ... livesicilia.it Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d’Orléans. Entrano in giunta: Nuccia Albano, medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure della Sicilia, che - facebook.com facebook