Balzo nella scalata di Komarek alla Ferretti | Piero Ferrari vende le sue quote al miliardario ceco

Karel Komarek ha intensificato la sua offerta pubblica parziale per acquisire una quota maggiore in Ferretti, segnando un passo avanti nella sua strategia di investimento. Nel frattempo, Piero Ferrari ha venduto le sue partecipazioni al miliardario ceco, contribuendo a modificare la composizione azionaria dell’azienda. La mossa di Komarek rappresenta un’accelerazione nel processo di consolidamento del suo ruolo all’interno della società.

Balzo in avanti del miliardario ceco Karel Komarek nella sua offerta pubblica parziale per avere più potere in Ferretti. Nella giornata di ieri, mercoledì, la sua Kkgc Maritime ha avuto 15.681.083 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 16.035.119. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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