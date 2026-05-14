Negli ultimi tre mesi, sono stati spesi quasi cinque miliardi di euro per l'assegno unico, una cifra che rappresenta una delle principali risorse destinate al welfare nazionale. Nonostante l'entità della spesa, i dati recenti indicano che questa misura non riesce a invertire le tendenze di calo demografico. L'importo viene utilizzato per sostenere le famiglie con figli, ma le statistiche mostrano che la natalità continua a diminuire, mantenendo il fenomeno dell'inverno demografico.

Roma, 14 maggio 2026 – Quasi cinque miliardi di euro in tre mesi non sono una voce marginale del welfare: sono ormai una delle principali infrastrutture sociali del Paese. Nel primo trimestre del 2026 l’Assegno unico universale ha erogato alle famiglie 4,9 miliardi di euro, dopo i 19,8 miliardi distribuiti nell’intero 2025. Il dato, contenuto nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico dell’Inps relativo al periodo gennaio 2025-marzo 2026, conferma che la misura è entrata stabilmente nella vita economica delle famiglie italiane e nei conti pubblici nazionali. La fotografia è ampia: nel 2026, considerando almeno una mensilità percepita tra gennaio e marzo, l’assegno ha raggiunto 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assegno unico, quasi 5 miliardi: ma non bastano a fermare l'inverno demografico

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