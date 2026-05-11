Masterplan del Litorale Domizio-Flegreo | tavolo tecnico in Provincia

Nella Sala Giunta della Provincia di Caserta si è tenuto un incontro tra il presidente della Provincia e il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale. L’appuntamento è stato convocato per discutere il percorso di costituzione del Comitato di Indirizzo del Masterplan del Litorale Domizio-Flegreo. Durante l’incontro si sono affrontati i passaggi necessari per avviare ufficialmente il processo di pianificazione. È stata anche condivisa la volontà di coinvolgere i vari soggetti interessati.

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