Masterplan del Litorale Domizio-Flegreo | tavolo tecnico in Provincia

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Sala Giunta della Provincia di Caserta si è tenuto un incontro tra il presidente della Provincia e il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale. L’appuntamento è stato convocato per discutere il percorso di costituzione del Comitato di Indirizzo del Masterplan del Litorale Domizio-Flegreo. Durante l’incontro si sono affrontati i passaggi necessari per avviare ufficialmente il processo di pianificazione. È stata anche condivisa la volontà di coinvolgere i vari soggetti interessati.

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Presso la Sala Giunta della Provincia di Caserta si è svolto l’incontro convocato dal presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, e dal dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Alessandro Cirillo, dedicato al percorso di costituzione del Comitato di Indirizzo del Masterplan.🔗 Leggi su Casertanews.it

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