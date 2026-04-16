Lavoro nero in un ' beach club' del litorale domizio

Nelle ultime ore, sono state scoperte attività di lavoro nero in un beach club situato nel comprensorio dell'Ecoparco del Mediterraneo, nella zona dei ‘Laghetti’ a Castel Volturno. Durante un controllo, sono stati individuati lavoratori impiegati senza regolare contratto. L’intervento ha portato alla segnalazione delle irregolarità alle autorità competenti, che hanno avviato le procedure di verifica e sanzione.

Scoperti lavoratori in nero in un ‘beach club’ situato nel comprensorio dell'Ecoparco del Mediterraneo, i cosiddetti ‘Laghetti’, a Castel Volturno. I militari della guardia di finanza della Compagnia di Mondragone hanno effettuato un controllo nella struttura, nell’ambito dell’attività di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Litorale Domizio: nasce la 'Dmo'L'organizzazione composta da 3 comuni, confcommercio, Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti e associazioni di categoria Un progetto ambizioso,... Abusivi sul litorale domizio, al via il processoTempo di lettura: < 1 minutoIl processo per gli abusivi edilizi sul litorale domizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta),... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavoro nero nel volantinaggio. Multa e sospensione per un'azienda vicentina; Infortuni e lavoro nero. Mosseri (Anmil): L’insicurezza investe l’intero sistema retto su pratiche sleali e patti di scorrettezza imposti; Reggio, sospesa per lavoro nero l’attività di un supermercato; Lavoro nero e sicurezza ’Sospeso’ un autolavaggio. Lavoratori in nero e pagamenti in contanti: maxi sanzione e attività sospesa nel SannioQuattro lavoratori in nero, pagamenti irregolari e perfino un percettore di sussidio tra i dipendenti non dichiarati. ilgiornalelocale.it Quattro lavoratori in nero: sospesa un’attività commerciale a FaicchioBENEVENTO - La Guardia di Finanza di Benevento ha scoperto irregolarità in un’attività commerciale di Faicchio durante controlli mirati al contrasto del Quattro lavoratori in nero: sospesa un’attività ... marigliano.net Infortuni e lavoro nero. Mosseri (Anmil): “L’insicurezza investe l’intero sistema retto su pratiche sleali e patti di scorrettezza imposti” x.com Dopo la tragedia di via Ruggero Marturano, la CIDEC Sicilia chiede più sicurezza nei cantieri e stop al lavoro irregolare. #sicurezzacantieriPalermo #lavoroneroedilizia #mortisullavoroPalermo #CIDECSicilia #SalvatoreBivona #incidenteviaRuggeroMarturano - facebook.com facebook