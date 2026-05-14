Asportato maxi tumore di 4 chili a Udine | È arrivato qui camminando a fatica ed è andato via con le sue gambe
Un paziente a Udine ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore di circa quattro chili. L’operazione si è svolta presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia e ha visto la supervisione del professor Andrea Zuin. Il paziente era arrivato in condizioni di difficoltà a camminare e ha lasciato l’ospedale in grado di muoversi normalmente. Il tumore era considerato particolarmente complesso rispetto ad altri interventi di questo tipo.
L'operazione è stata eseguita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a dirigere l'equipe medica il professor Andrea Zuin: "Questo era un tumore molto più complesso degli altri“. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sinergia tra Asufc e Cro di Aviano: asportato un tumore raro di 4 chili dal torace di un paziente
Asportato un tumore al colon su un paziente sveglio in ipnosiUn paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro...
Tumore raro di 4 chili asportato dal torace di un paziente a UdineUn paziente affetto da un tumore raro è stato sottoposto a una complessa operazione chirurgica per l'asportazione di un'enorme massa di 4 chili dalla cavità toracica. (ANSA) ... ansa.it
Sinergia tra Asufc e Cro di Aviano: asportato un tumore raro di 4 chili dal torace di un pazienteIl risultato è frutto della collaborazione tra l’èquipe della Chirurgia toracica di Udine e l’Oncologia radioterapica dell'istituto Pordenonese ... udinetoday.it