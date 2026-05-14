Asportato maxi tumore di 4 chili a Udine | È arrivato qui camminando a fatica ed è andato via con le sue gambe

Un paziente a Udine ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore di circa quattro chili. L’operazione si è svolta presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia e ha visto la supervisione del professor Andrea Zuin. Il paziente era arrivato in condizioni di difficoltà a camminare e ha lasciato l’ospedale in grado di muoversi normalmente. Il tumore era considerato particolarmente complesso rispetto ad altri interventi di questo tipo.

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