Aspiranti infermieri 250 nuovi banchi universitari tra Mestre e Chioggia

Tra Mestre e Chioggia sono stati annunciati 250 nuovi posti letto nelle aule universitarie, destinati agli studenti che intendono frequentare il corso di laurea in Infermieristica nell’anno accademico 20262027. Il corso è organizzato dall’Università di Padova in collaborazione con l’Ulss 3. Le iscrizioni sono aperte e si rivolgono a chi desidera intraprendere questa professione.

Tra Mestre e Chioggia 250 banchi universitari aspettano chi sogna di diventare infermiere. Sono le matricole attese nell’anno accademico 20262027 al corso di laurea in Infermieristica gestito da Università di Padova e Ulss 3. Si aggiungeranno ai 600 studenti che già frequentano primo, secondo e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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