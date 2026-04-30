Adisu News nasce la testata degli studenti universitari | si cercano aspiranti pubblicisti per il biennio 2026-2028

L’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria ha annunciato la creazione di Adisu News, una nuova testata giornalistica online rivolta agli studenti universitari. La pubblicazione mira a offrire un canale di comunicazione istituzionale e rappresenta anche un’opportunità per gli studenti di partecipare come pubblicisti nel biennio 2026-2028. La selezione degli aspiranti pubblicisti è aperta, e si tratta di un’iniziativa che coinvolge direttamente la comunità studentesca.