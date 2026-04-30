Adisu News nasce la testata degli studenti universitari | si cercano aspiranti pubblicisti per il biennio 2026-2028
L’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria ha annunciato la creazione di Adisu News, una nuova testata giornalistica online rivolta agli studenti universitari. La pubblicazione mira a offrire un canale di comunicazione istituzionale e rappresenta anche un’opportunità per gli studenti di partecipare come pubblicisti nel biennio 2026-2028. La selezione degli aspiranti pubblicisti è aperta, e si tratta di un’iniziativa che coinvolge direttamente la comunità studentesca.
L’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria presenta Adisu News, la nuova testata giornalistica online pensata come uno strumento innovativo di comunicazione istituzionale e, allo stesso tempo, come uno spazio editoriale aperto alla comunità studentesca.Il progetto rappresenta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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