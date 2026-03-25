La Casa di comunità a Francavilla sarà aperta entro maggio. Il direttore dell'azienda sanitaria ha effettuato un nuovo sopralluogo e ha riferito che mancano ancora alcuni interventi da completare, ma non si tratta di lavori di grande entità. Non sono stati forniti dettagli sui tempi esatti di completamento, né sulle modalità di apertura.

“C’è ancora da fare per completare l’opera, ma si tratta di interventi non di particolare portata. Quindi a maggio possiamo aprire. Queste le considerazioni espresse sulla Casa di comunità di Francavilla al Mare dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, a conclusione del sopralluogo effettuato nella mattinata di martedì 24 marzo, alla presenza della sindaca, Luisa Russo, del direttore dell’Area distrettuale 1, Renato Lisio, e del direttore del dipartimento di salute mentale, Marco Alessandrini. “Abbiamo l’obbligo di rispettare le scadenze - ha tenuto a precisare durante l’incontro con la sindaca - e quindi a... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - La Casa di comunità a Francavilla apre entro maggio, nuovo sopralluogo del direttore Asl Palmieri

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