Aspettando il Tar ma in tanto il derby si gioca lunedì
Il derby della Capitale tra Roma e Lazio è stato spostato a lunedì sera alle 20 dalla Prefettura, che ha deciso di posticipare la partita. Fino a quel momento, si attende una decisione del Tar che potrebbe influenzare ulteriormente la situazione. La modifica dell’orario ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la partita si prepara a svolgersi in un clima di attesa e tensione.
Il clima attorno al derby della Capitale si fa rovente, ma non per questioni di campo. La decisione della Prefettura di posticipare la sfida tra Roma e Lazio a lunedì sera alle 20.45 ha scatenato la reazione durissima dei gruppi organizzati della Curva Sud, che hanno annunciato ufficialmente lo sciopero del tifo. Come riportato da La Repubblica, gli ultrà romanisti hanno scelto la linea della fermezza: se il fischio d’inizio verrà confermato per il primo giorno della settimana, i settori più caldi del tifo giallorosso resteranno deserti in segno di protesta contro una gestione dell’ordine pubblico ritenuta irriguardosa verso le migliaia di sostenitori che hanno già investito tempo e denaro.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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Quando si gioca il derby? Decide il Tar. Il braccio di ferro su Roma-Lazio finisce in tribunaleRoma, 14 maggio 2026 – Finisce in tribunale il braccio di ferro sulla data del derby Roma-Lazio.