Aspettando il Tar ma in tanto il derby si gioca lunedì

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio è stato spostato a lunedì sera alle 20 dalla Prefettura, che ha deciso di posticipare la partita. Fino a quel momento, si attende una decisione del Tar che potrebbe influenzare ulteriormente la situazione. La modifica dell’orario ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la partita si prepara a svolgersi in un clima di attesa e tensione.

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