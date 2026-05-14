A Teramo, i fondi destinati a coprire gli stipendi sono ancora disponibili, ma gli otto dipendenti non hanno ancora ricevuto le retribuzioni a causa di un blocco. L’azienda ha presentato un ricorso per ottenere lo sblocco delle somme e poter pagare gli stipendi arretrati. Resta da capire come l’azienda intenda risanare il debito senza aumentare le tariffe praticate ai clienti.

? Punti chiave Perché gli stipendi di otto dipendenti sono rimasti bloccati?. Come farà l'azienda a risanare il debito senza aumentare le rette?. Chi deve rispondere del provvedimento che ha fermato i pagamenti?. Quando si risolverà il contenzioso legale per sbloccare i fondi?.? In Breve Blocco pagamenti riguarda esclusivamente 8 dipendenti dell'azienda sanitaria. Prossimo accredito stipendi per il resto del personale il 20 maggio. Gestione passivo ereditato mira a non aumentare le rette per le famiglie. Ricorso legale presentato per sbloccare risorse ferma per provvedimento contestato. Il commissario dell’Asp1 di Teramo, Roberto Canzio, ha confermato stamattina la disponibilità dei fondi per gli stipendi dopo aver chiarito i nodi finanziari che avevano spinto i lavoratori a minacciare lo sciopero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asp1 Teramo: fondi per gli stipendi disponibili, ricorso per sbloccarli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Chieti calcio, Margiotta lancia una raccolta fondi su GoFundMe per pagare gli stipendi

Rinnovo contratto scuola, Castellana (Gilda): “Bene trattativa veloce, ma servono più fondi per gli stipendi” [VIDEO]Un incontro tra le parti si è tenuto oggi presso l'ARAN nell'ambito della procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del...

Argomenti più discussi: Stipendi bloccati per otto dipendenti dell'Asp1 di Teramo, il commissario Canzio: Problema legato a un pignoramento dei conti; Tesoreria pignorata, stipendi in ritardo nell’Asp1 di Teramo; VIDEO | Asp1, Canzio: i fondi per gli stipendi ci sono e saranno sbloccati a breve; UGL Salute: ASP 1 Teramo, stipendi in ritardo. Incontro urgente con il commissario Canzio.

VIDEO | Asp1, Canzio: i fondi per gli stipendi ci sono e saranno sbloccati a breveIl punto della situazione economico-finanziaria dell'azienda: ereditata una pesante situazione che stiamo risolvendo senza aumentare le rette ... ekuonews.it