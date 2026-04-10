Chieti calcio Margiotta lancia una raccolta fondi su GoFundMe per pagare gli stipendi

Francesco Margiotta, attaccante e vicecapitano del Chieti calcio, ha avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per sostenere il club e il suo staff, colpiti da un periodo di crisi economica. La iniziativa mira a raccogliere risorse per pagare gli stipendi e garantire la continuità dell’attività sportiva. La decisione è stata presa dal giocatore, che si è impegnato personalmente per affrontare la situazione.

Un gesto che va oltre il campo. Francesco Margiotta, attaccante e vicecapitano del Chieti, ha deciso di esporsi in prima persona lanciando una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare economicamente squadra e staff in un momento di grande difficoltà.“Ciao! Mi chiamo Francesco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Protesi per far camminare Manu. Una raccolta fondi su Gofundme"Aiutiamo Manu a tornare a camminare", è questo l’appello lanciato dalla sorella Sharon D’Amico sulla piattaforma ‘Gofundme’. Formia, raccolta fondi per la famiglia del carabiniere Giorgio Fermo: l’iniziativa dei colleghi su GoFundMeAvviata su GoFundMe una raccolta fondi dai colleghi del carabiniere Giorgio Fermo, originario di Formia e morto a 25 anni a Cagnano Varano:...