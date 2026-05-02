Dramma in paese | fratello e sorella muoiono a poche ore di distanza malore per un' altra sorella

Nella comunità si sono registrati due decessi in poche ore: un uomo e una donna sono deceduti a breve distanza temporale, mentre un'altra donna è finita in ospedale a causa di un malore. La situazione ha suscitato molta preoccupazione tra residenti e familiari. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto. Sono ancora in corso le verifiche sui dettagli degli eventi.

SAN DONACI - Un fratello e una sorella morti a poche ore di distanza. Poi un'altra sorella finita in ospedale, in gravi condizioni, a seguito di un malore. La comunità di San Donaci è sconvolta dalla tragedia che si è abbattuta su una famiglia nota e stimata. Angelo Verdoscia, di 50 anni, è stato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Un amore senza fine, dopo 62 anni vissuti insieme, muoiono a poche ore di distanzaLuco di Mugello (Firenze), 10 febbraio 2026 – Uniti per tutta la vita, fino all’ultimo respiro. Sposati da 70 anni muoiono negli USA a 9 ore di distanza l’uno dall’altra: “Erano profondamente complici”Due coniugi americani John Ridley Trice e Alice Moss Trice sposati da 7 decenni sono morti a poche ore di distanza il 2 aprile di quest'anno nello... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Uccide il fratello e lo mostra in videochiamata ai parenti: arrestato 33enne. Il dramma nel Leccese; Il dramma di Catanzaro e quel male che nessuno ha saputo vedere; Omicidio Tricase, in videochiamata mostra il coltello e il corpo del fratello ai familiari; Vanessa Scalera, dopo Imma Tataranni c’è il teatro: Difendo un fratello assassino. Lui dorme e lei lo evira: dramma della gelosia ad Angri - facebook.com facebook I palestinesi assenti nella Flotilla. Altri indossano la loro causa e dramma come un costume di scena x.com