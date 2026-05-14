Asma a Bergamo e provincia la campagna sui rischi dell’inalatore blu
A Bergamo e nella sua provincia, è partita una campagna informativa rivolta a medici e farmacisti per sensibilizzare i pazienti sull’uso corretto dei farmaci inalatori per l’asma, in particolare quelli noti come “inalatori blu”. L’obiettivo è ridurre il rischio di crisi acute attraverso un’adeguata gestione delle terapie. La campagna mira a diffondere informazioni pratiche e a promuovere un uso più consapevole dei dispositivi, coinvolgendo gli operatori sanitari nel processo di educazione dei pazienti.
SALUTE. In campo medici e farmacisti, per sensibilizzare i pazienti sull’uso corretto delle terapie per ridurre le crisi acute. L’asma è una patologia respiratoria cronica molto diffusa, caratterizzata da sintomi come fiato corto, senso di oppressione al torace, tosse e difficoltà respiratoria, che possono peggiorare improvvisamente. Grazie ai progressi delle terapie la mortalità si è ridotta negli ultimi decenni, ma a livello mondiale l’asma causa ancora oltre 200 mila decessi ogni anno. Anche in Italia, seppur raramente, si registrano episodi gravi, talvolta in persone giovani. Se gestita correttamente, l’asma può essere tenuta sotto controllo e consentire una vita piena e attiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Ciao Runners , sono Fabio ho 52 anni e solo da 4 ho iniziato a correre e adesso e' la mia droga , ho avuto negli ultimi tempi delle brutte crisi di asma allergica , tutt'ora non ne sono fuori al 100%, qualcuno ha avuto i miei stessi problemi e ha consigli da darmi ti facebook
In campo medici e farmacisti, per sensibilizzare i pazienti sull’uso corretto delle terapie per ridurre le crisi acute. x.com
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