Asma a Bergamo e provincia la campagna sui rischi dell’inalatore blu

A Bergamo e nella sua provincia, è partita una campagna informativa rivolta a medici e farmacisti per sensibilizzare i pazienti sull’uso corretto dei farmaci inalatori per l’asma, in particolare quelli noti come “inalatori blu”. L’obiettivo è ridurre il rischio di crisi acute attraverso un’adeguata gestione delle terapie. La campagna mira a diffondere informazioni pratiche e a promuovere un uso più consapevole dei dispositivi, coinvolgendo gli operatori sanitari nel processo di educazione dei pazienti.

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