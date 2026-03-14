Con l’arrivo della primavera, molte persone affrontano l’aumento di allergie ai pollini che si manifesta con starnuti, occhi rossi e congestione. Gli allenamenti all'aperto migliorano la capacità polmonare e possono influenzare la risposta immunitaria, anche in chi soffre di asma allergica. Tuttavia, praticare attività fisica comporta anche alcuni rischi per chi ha problematiche respiratorie in questa stagione.

Non solo sole, temperature miti e fiori. Con l’arrivo della primavera "sbocciano" anche le allergie e per molti inizia un vero incubo, con starnuti a raffica, occhi rossi, asma e naso che cola. In Italia, milioni di persone soffrono di allergie stagionali (o pollinosi), circa il 20% degli adulti e il 40% degli adolescenti, e si stima che entro il 2030 si arriverà al 40% della popolazione. Cosa c’entra con lo sport? Le persone con allergie respiratorie spesso rinunciano all’attività fisica. Sbagliato, l’esercizio fisico non solo è possibile ma è, addirittura, benefico, come dimostrano le più recenti ricerche scientifiche e i molti sportivi d’élite che ne soffrono: da Steffi Graf a Mario Balotelli, Miguel Indurain e David Beckham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli allenamenti aumentano la capacità vitale dei polmoni Anche la risposta immunitaria contro i pollini viene rimodulata. Asma allergica, vantaggi e rischi dell’attività fisica

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