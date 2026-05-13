Asma nelle farmacie parte la campagna sui rischi della terapia con l’inalatore blu

In provincia di Bergamo è stata avviata una campagna informativa rivolta a medici di assistenza primaria e farmacisti, focalizzata sui rischi associati all’uso dell’inalatore blu nell’asma. La iniziativa mira a migliorare la gestione della malattia e a ridurre il rischio di crisi asmatiche gravi. La campagna si svolge nelle farmacie della zona e prevede l’educazione sull’uso corretto dei farmaci e sui possibili rischi legati alla terapia.

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Bergamo. È partita in questi giorni nella provincia di Bergamo una nuova campagna informativa sull’asma che coinvolge in primis Medici di Assistenza Primaria e Farmacie, con l’obiettivo di migliorare la gestione della malattia e ridurre il rischio di crisi asmatiche gravi. La campagna è promossa dall’ ASST Papa Giovanni XXIII in collaborazione con ATS Bergamo e Fondazione FROM – Fondazione per la Ricerca dell’ Ospedale di Bergamo – ETS. L’asma è una patologia respiratoria cronica molto diffusa, caratterizzata da sintomi come fiato corto, senso di oppressione al torace, tosse e difficoltà respiratoria, che possono peggiorare improvvisamente. Grazie ai progressi delle terapie la mortalità si è ridotta negli ultimi decenni, ma a livello mondiale l’asma causa ancora oltre 200 mila decessi ogni anno.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cefalee, al via campagna per prevenzione e gestione nelle farmacie Nelle farmacie veronesi la campagna per informare i genitori sulla sindrome del bambino scossoUna domanda semplice, quasi disarmante, apre il dialogo con i genitori: «Ha mai sentito parlare di sindrome del bambino scosso?». Asma, nelle farmacie parte la campagna sui rischi della terapia con l’inalatore bluOpuscoli informativi nelle farmacie della provincia e incontri con i medici della provincia, a partire dai Medici di Assistenza Primaria, per sensibilizzare i pazienti sull’importanza di un corretto u ... bergamonews.it Asma, accesso insufficiente agli inalatori anti-infiammatoriNel World Asthma Day 2026 GINA richiama l’uso dei corticosteroidi inalatori per tutti i pazienti con asma e segnala un accesso ancora limitato, anche nei Paesi ad alto reddito ... doctor33.it