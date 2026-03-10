All’Ics di Teggiano evento conclusivo del progetto ‘Più inclusivi… Più incisivi 2.0’

Lo scorso 25 febbraio, presso l’Istituto comprensivo statale di Teggiano, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto ‘Più inclusivi… Più incisivi 2.0’. Alla cerimonia hanno partecipato docenti, studenti e rappresentanti dell’istituto, che hanno assistito alla presentazione delle attività e dei risultati raggiunti durante il percorso. L’iniziativa ha coinvolto diverse classi e ha previsto momenti di confronto e condivisione.

Si è svolto lo scorso 25 febbraio, presso l'Istituto comprensivo statale di Teggiano, l'evento conclusivo del progetto "PIU' INCLUSIVI.PIU' INCISIVI 2.0", organizzato nell'ambito di "Scuola Viva", l'iniziativa promossa dalla Regione Campania con l'obiettivo di offrire agli studenti la possibilità di partecipare a diverse e coinvolgenti attività extra didattiche. Il progetto, realizzato grazie ad importanti azioni di partenariato con enti del territorio quali Fo.sa.p.a. srl; Arteare; Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano; Cooperativa Ecomuseo Valle delle Orchidee; Associazione R.e.s.t.a; Azienda...