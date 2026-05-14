Asili nido trovato l' accordo Ecco tutti i punti

Dopo settimane di discussioni e tensioni, è stato siglato un accordo tra la rappresentanza sindacale e l’assessore all’istruzione di Latina riguardo ai servizi comunali per l’infanzia. L’intesa riguarda vari aspetti legati ai futuri interventi sui nidi e alle modalità di gestione. La trattativa ha coinvolto le parti in un confronto diretto, portando a un risultato condiviso che definisce alcune linee guida per il settore. La firma della intesa ha concluso un percorso negoziale iniziato qualche tempo fa.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, si è finalmente arrivati a una soluzione: è stato infatti raggiunto un accordo importante per il futuro dei servizi comunali all’infanzia di Latina tra la Cgil Fp e l'assessore all'istruzione Federica Censi."Grazie all’azione sindacale e alla mobilitazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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