A pochi giorni da un episodio preoccupante, le autorità hanno avviato controlli approfonditi in diversi asili della zona. Durante le verifiche sono stati riscontrati alcuni problemi legati alla sicurezza, tra cui la presenza di trappole manomesse e materiali potenzialmente dannosi per i bambini. Le ispezioni continueranno per garantire che tutte le strutture rispettino le norme di sicurezza e tutela.

Monza, 27 febbraio 2026 – A una decina di giorni dall’episodio che ha coinvolto due bambini del Nido Cederna, entrati accidentalmente in contatto con sostanze presenti in una cassetta anti-topo nel giardino della scuola, il Comune di Monza ha avviato una campagna straordinaria in tutte le strutture scolastiche cittadine, con l’obiettivo di verificare lo stato dei dispositivi e accertare eventuali manomissioni. La campagna di verifica L’intervento, coordinato dall’Ufficio giardini, ha coinvolto i tecnici comunali e il personale dell’azienda incaricata del servizio. In totale sono state controllate circa 500 stazioni, distribuite in otto nidi comunali, una scuola dell’infanzia, cinque primarie e nove istituti comprensivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimbi a contatto col veleno per topi, trappole manomesse a nido: controlli in tutti gli asili

Veleno per topi al nido Cederna: il Comune avvia verifiche sulle trappole in tutti gli asili e le primarieMonza, 19 febbraio 2026 – Controlli estesi a tutte le cassette per la derattizzazione di asili nido, scuole dell’infanzia e primarie di Monza.

